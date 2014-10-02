汽车产业：戴姆勒CEO下调全球汽车市场成长预期，看好中国市场

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透巴黎10月2日 - 戴姆勒 执行长Dieter Zetsche表示，目前他预计全球汽车市场今年成长率只会在3%，因俄罗斯-乌克兰危机打击了需求，并且巴西和阿根廷等市场增长缓慢。
Zetsche早先曾预计市场成长率料在4-5%。
Zetsche周四在巴黎汽车展上还表示，他仍认为戴姆勒旗下梅赛德斯奔驰品牌将在中国继续发展。
“成长虽然放缓，但问题是基数也变得更大了。我们不能忽视中国是第二大经济体，预计今年中国市场增长率会是两位数。”Zetsche在车展上称。
Zetsche说，俄罗斯市场需求仍高于上年水准，不过当地车辆售价需要上调，以弥补卢布汇率走疲带来的影响。(完) (编译 洪曦; 审校 高琦)
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。