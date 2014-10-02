更新版 1-台湾金融：行政院通过OBU条例修正案，新增国际保险业务条款

(新增金管会保险局局长说法)

路透台北10月2日 - 台湾行政院周四通过国际金融业务(OBU)条例修正案，主要为新增国际保险业务分公司(OIU)的相关规范，其中规划10年内免征营所税、营业税、印花税及免扣缴所得税，且10年内所销售的保单有效期间内皆可免税。

行政院长江宜桦今日在院会表示，本次修正旨在扩大保险业商机及金融服务的完整性，请金管会积极与立法院朝野各党团沟通，尽速完成立法。

本次OBU条例修正案将国际保险业务纳入国际金融业务一环，特许保险业为国际金融业务的参与者，并明定OIU经营国际保险业务范围，包含办理以外币收付的保险业务、再保业务及其他经主管机关核准的保险相关业务。

“免征营业税比香港、新加坡优惠。”金管会保险局长曾玉琼说。目前香港营所税率为8.25%，新加坡营所税也有10%。

她指出，OIU租税优惠较香港、新加坡更具竞争力，希望可以把这些地区的保险商机吸引过来，未来若成效卓着，不排除可再修法延长税赋优惠期限。

金管会官员补充称，本次祭出租税优惠将可降低保单成本，进而提升保单优惠内容，协助保险业争取陆客投资型保单商机，至于OIU申请门槛将在立法院通过本案后邀集业者讨论，其中保险业风险资本适足率(RBC)是最重要的条件之一。