台湾汇市：台币兑美元先强后弱收小升，午后寿险及外资汇出

* 台币兑美元先强后弱收小升，随韩元波动 * 午后外资和寿险汇出 * 明日实质交易估计在30.40-30.50 路透台北10月2日 - 台币兑美元 周四实质交易与上日相似。汇银人士指出，盘初日圆走 强带动亚币、韩元回升，惟台币先强后弱，午后寿险及外资汇出之下，令台币回吐升幅。 汇银人士表示，外资今日上午进、下午出，随着时间点不同资金流向并不一致。而韩元回吐部分升幅，午 后寿险及外资的美元买需也进场，令台币午后偏弱。明日欧洲央行的利率决议目前看来影响不会太大，短线应 密切观察日圆走势以及美国非农就业数据。 〞欧洲央行结果影响不大...看日圆吧，它会影响韩元，〞一位小型商银交易员指出。 汇银人士认为，目前看来弱势欧元可能将持续一段时间，美元的强势地位不容撼动，长线仍然偏多，非农 就业数据料预示经济向好。不过，台币短期之内贬势已初步满足，30.5的价位应该是台币的支撑，不排除台币 将在30.3-30.5的区间之内先行盘整。 另外一位外商银交易员则指出，上午台币交投偏冷，报价不够连续，美元卖盘较多时推升台币交易升破 3 0.400的价位。只不过后继无力。至于无本金交割远汇市场中，美元/台币的换汇点波动不大。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价与上日相似；一个月远 汇报价 尾盘在30.403/30.417左右，上日纽约盘收在30.425。 台湾股市周四开低走高，以小跌作收。外资及陆资在台股卖超61.89亿台币，连续17个交易日卖超共计989 .62亿台币 台币今日主要交易区间在30.390-30.455，上日交易区间在30.435-30.512。韩元 收盘微升报1, 061.4，上日收在1,062.7。 本周/全球重要经济事件与数据包括： 10/2(四)：澳洲8月商品和服务进出口及贸易收支；英国央行发布季度政策声明；欧洲央行管委会会议， 宣布利率决定；欧元区8月PPI；美国9月Challenger企业计划裁员人数；美国8月工厂订单和耐久财订单修正值 ； 10/3(五)：中国9月官方非制造业PMI；挪威央行副总裁Jon Nicolaisen与央行投资管理部门的首席风险官 Jan Thomsen对央行在当地的分支网络发表讲话；德英法意四国及欧元区9月服务业PMI；欧元区8月零售销售； 美国9月非农就业岗位；美国8月国际贸易收支。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 盘 亿美元 台北外汇经纪公司 30.460 30.492 30.390-30.492 30.492 7.24 7.39 元太外汇经纪公司 30.458 30.490 30.390-30.490 30.490 4.01 3.78 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.020/-0.010 -0.020/-0.010 美元/台币六个月期 -0.155/-0.130 -0.155/-0.130 (完)