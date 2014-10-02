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亚洲 | 2014年 10月 2日 星期四 17:07 BJT

《汇市简讯》美元/日圆触发停止单，多方继续退让

0900GMT

* 美元/日圆触发停止单，108.20下方有更多停止单聚集

* 现汇有可能收在小时图关键点108.48下方

* 仍继续自亚洲盘高点109.12回落

* 图表(link.reuters.com/jyt92w)。(完)

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