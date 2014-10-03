台湾已公布经济指标--2014/10/3

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公 预估值 布 工业生产(y/y) 8月 +7.03% +6.15% r 10/23 -- 季调失业率 8月 3.94% 3.95% 10/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/ 8月 +2.07% +1.76% r 10/7 -- y) 外汇存底(亿美元) 8月底 4,230.66 4,236.61 10/6 -- 商品出口(y/y) 8月 +9.6% +5.8% 10/7 -- 商品进口(y/y) 8月 +14.1% +9.5% 10/7 -- M2货币总计数(y/y) 8月 +5.64% +5.63% 10/24 -- 外销订单(y/y) 8月 +5.2% +5.7% 10/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第二季 +164.7 +154.5 r 11/20 -- 国际收支(亿美元) 第二季 +43.9 +26.2 11/20 -- 国内生产总值(GDP) (y/y 第二季 +3.74% +3.84% r -- -- ) 重贴现率(%) 9月25日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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