更新版 1-台湾货币市场：短率持稳低位，期底前部分银行积极消化积数

* 期底前消化积数，料央行将积极冲销

* 观望气氛降低，短票成交明显增加

* RP持稳，找券者坚持利率 (更新拆款数据及存单细节)

记者 董永年

路透台北10月2日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。调度人士表示，提存期底将至，市场多数银行积极供应拆款以消化积数，仅少数银行在市场拆入以补足准备数字，料期底之前市场资金供应无虞，短率料续处低位。

他们指出，今日虽有公债交割，但无碍宽松格局。尤其外商银行因季底不能承作拆出，致使堆积在帐上的资金亟待去化，导致期底明显供过于求，短率持于当前低位水准。

〞与季底简直天壤之别，看来央行要积极冲销，才能符合中性水准的要求。〞一位银行资金调度人士称。

另一银行交易主管则表示，今日仅只有一、两家银行在回补积数，其他都多钱。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日在0.388%；今日区间落在0.295-0.400%，上日在0.295-0.430%；一周拆款利率区间在0.380-0.440%，上日为0.380-0.435%。两周拆款利率区间则在0.425-0.440%，上日在0.385-0.425%。

**短票交易量回温**

短票市场方面，大型票券商指出，季底过后的观望气氛降低，今日短票成交较上日明显增加，成交利率区间低位则小幅下滑1基点。

票券商表示，由于季底刚过，银行不适应利率大幅下调，因此多家银行上日暂未承做短票，使得买卖断加计RP成交总额仅230亿台币。不过预估今日应可回升至300亿以上。票券商表示，一般短票的买卖断加计RP成交总额水位约在350-400亿台币。

〞短票利率下蛮多的，季底还在0.70%，今天月内落在0.61-0.63%，跨月到0.63-0.65%。〞一位小型银行交易主管称。

另一大型票券商交易员则称，市场对0.61-0.62%的接受度还蛮高的，预料10日国庆假期前，应该可以维持这样的水准。

今日票券商与银行承作的30天期自保短票利率主要成交在0.61-0.63%，上日在0.62-0.63%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.604%，前日则为0.645%。

台湾央行今日存单到期金额3,366.5亿台币，共发行3,367亿台币存单，存单发行余额较上日增0.5亿。 周五央行存单到期金额达3,587.5亿。

拆款中心资料 显示，周四超额准备为178亿台币，累积超额准备为3,089亿台币、加计前期1%的超额准备为3,694亿台币。

**RP利率持稳**

台湾债券市场附买回(RP)利率持稳。交易商表示，月初整体市场资金稳中偏松，今日交割20年公债 300亿台币并不影响资金调度，RP利率依旧维持在既有区间。

市场人士指出，月初资金宽裕，不论是投信、寿险找券需求增温。但即便如此，找券者对RP利率仍有所坚持，利率向下力道略显不足，短线料RP利率续处原有区间整理。

〞RP利率大概就撑在这里，月初资金偏松，但也没太松。〞一本地证券商交易员说。

另有票券资调人士提及，目前资金调度以短票及拆款为主，RP部分则多以到期续作，交投较显清淡，RP利率持稳。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，大致持平上日。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.53-0.55%，票券商的极短天期利率在0.46-0.48%，与上日相同。

本周余日美元债交割尚有周五摩根大通 美元债交割7.95亿美元。台湾主要外币债券近期发行情况一览，请点选