更新版 1-台湾货币市场：短率持稳低位，期底前部分银行积极消化积数

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
* 期底前消化积数，料央行将积极冲销
* 观望气氛降低，短票成交明显增加
* RP持稳，找券者坚持利率 (更新拆款数据及存单细节)
记者 董永年
路透台北10月2日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。调度人士表示，提存期底将至，市场多数银行积极供应拆款以消化积数，仅少数银行在市场拆入以补足准备数字，料期底之前市场资金供应无虞，短率料续处低位。
他们指出，今日虽有公债交割，但无碍宽松格局。尤其外商银行因季底不能承作拆出，致使堆积在帐上的资金亟待去化，导致期底明显供过于求，短率持于当前低位水准。
〞与季底简直天壤之别，看来央行要积极冲销，才能符合中性水准的要求。〞一位银行资金调度人士称。
另一银行交易主管则表示，今日仅只有一、两家银行在回补积数，其他都多钱。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日在0.388%；今日区间落在0.295-0.400%，上日在0.295-0.430%；一周拆款利率区间在0.380-0.440%，上日为0.380-0.435%。两周拆款利率区间则在0.425-0.440%，上日在0.385-0.425%。
**短票交易量回温**
短票市场方面，大型票券商指出，季底过后的观望气氛降低，今日短票成交较上日明显增加，成交利率区间低位则小幅下滑1基点。
票券商表示，由于季底刚过，银行不适应利率大幅下调，因此多家银行上日暂未承做短票，使得买卖断加计RP成交总额仅230亿台币。不过预估今日应可回升至300亿以上。票券商表示，一般短票的买卖断加计RP成交总额水位约在350-400亿台币。
〞短票利率下蛮多的，季底还在0.70%，今天月内落在0.61-0.63%，跨月到0.63-0.65%。〞一位小型银行交易主管称。
另一大型票券商交易员则称，市场对0.61-0.62%的接受度还蛮高的，预料10日国庆假期前，应该可以维持这样的水准。
今日票券商与银行承作的30天期自保短票利率主要成交在0.61-0.63%，上日在0.62-0.63%。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.604%，前日则为0.645%。
台湾央行今日存单到期金额3,366.5亿台币，共发行3,367亿台币存单，存单发行余额较上日增0.5亿。 周五央行存单到期金额达3,587.5亿。
拆款中心资料 显示，周四超额准备为178亿台币，累积超额准备为3,089亿台币、加计前期1%的超额准备为3,694亿台币。
**RP利率持稳**
台湾债券市场附买回(RP)利率持稳。交易商表示，月初整体市场资金稳中偏松，今日交割20年公债 300亿台币并不影响资金调度，RP利率依旧维持在既有区间。
市场人士指出，月初资金宽裕，不论是投信、寿险找券需求增温。但即便如此，找券者对RP利率仍有所坚持，利率向下力道略显不足，短线料RP利率续处原有区间整理。
〞RP利率大概就撑在这里，月初资金偏松，但也没太松。〞一本地证券商交易员说。
另有票券资调人士提及，目前资金调度以短票及拆款为主，RP部分则多以到期续作，交投较显清淡，RP利率持稳。
今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，大致持平上日。
票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.53-0.55%，票券商的极短天期利率在0.46-0.48%，与上日相同。
本周余日美元债交割尚有周五摩根大通 美元债交割7.95亿美元。台湾主要外币债券近期发行情况一览，请点选
至于本周台币债券交割因子仍有周五东林 1.5亿台币。(完) (集体采写 詹静宜; 审校 高洁如)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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