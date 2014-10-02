亚洲橡胶：TOCOM期胶收低，中国需求降温疑虑打击盘中触及五年新低

券商表示，股市下跌及日圆走升也打击期胶市场。

日本股市周四大跌至一个月低点，因全球制造业数据令人失望，引发了对全球经济增长的担忧；而美国确诊首例埃博拉病例，也增强了避险人气。

美元兑日圆 跌0.1%至108.81，脱离上日所及六年高点110.09。

上海橡胶市场周三起因假期休市。

“由于对中国的疑虑加深，因此可能很难预测下道阻力水准。市场料有一阵子将持续承压。”Gu称。

新加坡商品交易所(SICOM)近月11月合约 最新报每公斤139.30美分，上涨0.6美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>