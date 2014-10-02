亚洲橡胶：TOCOM期胶收低，中国需求降温疑虑打击盘中触及五年新低

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
券商表示，股市下跌及日圆走升也打击期胶市场。
日本股市周四大跌至一个月低点，因全球制造业数据令人失望，引发了对全球经济增长的担忧；而美国确诊首例埃博拉病例，也增强了避险人气。
美元兑日圆 跌0.1%至108.81，脱离上日所及六年高点110.09。
上海橡胶市场周三起因假期休市。
“由于对中国的疑虑加深，因此可能很难预测下道阻力水准。市场料有一阵子将持续承压。”Gu称。
新加坡商品交易所(SICOM)近月11月合约 最新报每公斤139.30美分，上涨0.6美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译/审校 蔡美珍/张若琪/田建华)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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