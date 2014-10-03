台湾货币市场：10月3日及下提存期资金预期变化一览表

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透台北10月3日 - 台湾货币市场周五和下提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期3,587.50亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ------------------------------------------------- 下提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)9,281.8亿台币： 10/06 3,527亿台币 10/07 2,562.5亿台币 10/08 2,228.5亿台币 10/09 2,234.3亿台币 10/10 862.8亿台币 10/13 4,228亿台币 10/14 1,852.5亿台币 10/15 458亿台币 10/16 7,419.8亿台币 10/17 2,808.5亿台币 10/20 453.7亿台币 10/21 4,461.6亿台币 10/22 2,713.5亿台币 10/23 4,025亿台币 10/24 1,125.5亿台币 10/27 2,125.1亿台币 10/28 971亿台币 10/29 851.5亿台币 *10/30 3,332亿台币 10/31 24亿台币 11/03 1,017亿台币 --公债还本付息445.75亿台币。 10/15 89甲4期本金 400亿台币 10/15 89甲4期15息 24.5亿台币 10/15 102甲11期1息 3.75亿台币 10/19 90甲7期13息 17.5亿台币 **紧缩因素： --10/6 ：台湾央行发行1,200亿台币一年期定存单，3日标售。 --10/13：台湾央行发行200亿台币两年期定存单，9日标售。 --10/15：财政部发行五年期可分割公债103甲15期，暂定金额400亿台币，10/9标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。 (记者 董永年; 审校 高洁如)
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透香港4月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，正在草拟券商网络交易安全指引，预料最快本季展开谘询。