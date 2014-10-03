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亚洲 | 2014年 10月 3日 星期五 08:00 BJT

台湾货币市场：10月3日及下提存期资金预期变化一览表

路透台北10月3日 - 台湾货币市场周五和下提存期资金预期变化因素摘要如下：

    **宽松因素：
    --央行存单到期3,587.50亿台币。        
     
    **紧缩因素：     
    --央行料发行存单。
     
  -------------------------------------------------  

    下提存期资金预期变化因素摘要如下：
    
    **宽松因素：
    --央行存单到期 4兆(万亿)9,281.8亿台币：     
          10/06                  3,527亿台币
          10/07                2,562.5亿台币
          10/08                2,228.5亿台币
          10/09                2,234.3亿台币
          10/10                  862.8亿台币
          10/13                  4,228亿台币
          10/14                1,852.5亿台币
          10/15                    458亿台币
          10/16                7,419.8亿台币
          10/17                2,808.5亿台币
          10/20                  453.7亿台币
          10/21                4,461.6亿台币
          10/22                2,713.5亿台币
          10/23                  4,025亿台币
          10/24                1,125.5亿台币
          10/27                2,125.1亿台币
          10/28                    971亿台币
          10/29                  851.5亿台币
         *10/30                  3,332亿台币
          10/31                     24亿台币
          11/03                  1,017亿台币
  
    --公债还本付息445.75亿台币。 
     10/15       89甲4期本金     400亿台币
     10/15       89甲4期15息    24.5亿台币
     10/15      102甲11期1息    3.75亿台币
     10/19       90甲7期13息    17.5亿台币
 
    **紧缩因素： 
    --10/6 ：台湾央行发行1,200亿台币一年期定存单，3日标售。
    --10/13：台湾央行发行200亿台币两年期定存单，9日标售。    
    --10/15：财政部发行五年期可分割公债103甲15期，暂定金额400亿台币，10/9标售。
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)    
    注：*表新增或更新。    

 (记者 董永年; 审校 高洁如)
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