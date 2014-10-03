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亚洲 | 2014年 10月 3日 星期五 17:05 BJT

台湾债市：103/15期五年公债中，证券业卖超20.5亿台币

路透台北10月3日 - 台湾柜台买卖中心周五公
布，债券等殖成交系统中，五年公债103/15A0311
5=TWO交易资料如下：(单位：亿台币)

    五年公债103/15期：
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     50.00     28.00       +22.00
     票券业         0      1.50        -1.50
     证券业     34.00     54.50       -20.50
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