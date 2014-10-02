英国经济：央行表态支持政府的抵押贷款担保计划

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透伦敦10月2日 - 英国央行周四表态支持该国政府的抵押担保计划，令政府在一项全国性选举前夕避免了潜在的尴尬。
英国央行也正式要求扩充其旨在遏制抵押贷款放款的武器库，并表示其将对银行最大杠杆比率设定数字的日期提前。
英国首相卡梅伦去年公布了助买(Help to Buy)计划，称计划将扶住那些可承担抵押贷款还款，但缺乏大额存款的购房人。
该计划遭到了反对派和许多民间分析师的广泛批评，因这个计划存在推升房价的风险。
英国央行金融政策委员会(FPC)称：“该计划似乎不是(房价)上涨的主要动力-比如，伦敦地区该计划的实施力度不大，但房价涨幅一直是最强的。”(完)
(编译 王洋; 审校 田建华)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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