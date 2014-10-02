英国经济：央行表态支持政府的抵押贷款担保计划

路透伦敦10月2日 - 英国央行周四表态支持该国政府的抵押担保计划，令政府在一项全国性选举前夕避免了潜在的尴尬。

英国央行也正式要求扩充其旨在遏制抵押贷款放款的武器库，并表示其将对银行最大杠杆比率设定数字的日期提前。

英国首相卡梅伦去年公布了助买(Help to Buy)计划，称计划将扶住那些可承担抵押贷款还款，但缺乏大额存款的购房人。

该计划遭到了反对派和许多民间分析师的广泛批评，因这个计划存在推升房价的风险。

英国央行金融政策委员会(FPC)称：“该计划似乎不是(房价)上涨的主要动力-比如，伦敦地区该计划的实施力度不大，但房价涨幅一直是最强的。”(完)