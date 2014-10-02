国际油市：航煤和柴油价格走低，或引发终端用户需求

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透新加坡10月2日 - 交易消息人士称，原油价格下跌导致航煤和柴油价格的走低，可能会引发终端用户需求，而这些用户此前因价格在高位而没有入市。
印尼国有公司Pertamina的交易公司--Petral求购更多11月和12月的柴油，这支撑了现货升水。
该公司稍早标购10月交付的高硫柴油。
新加坡国际企业发展局(IES)的最新数据显示，截至10月1日当周新加坡岸上柴油和航煤库存攀高0.9%至两周高位1,104.2万桶。
数据还显示，上周新加坡向澳洲的出口下滑一半还多至4.2万吨左右，向印尼和马来西亚的出口也下滑。
新加坡现货市场达成一笔柴油交易，没有航煤交易达成。
壳牌向BP售出15万桶10 PPM的柴油，10月17-21日装运，价格为每桶较新加坡10月16-23日报价均价升水0.90美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 王洋)
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路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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