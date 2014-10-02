国际油市：亚洲燃料油裂解价差上扬，新加坡库存得到消化

路透新加坡10月2日 - 亚洲燃料油裂解价差周四上升，因运至香港和内地的出口量增加，吸收了新加坡的库存。

交易员表示，原油价格下跌，也料将带动船用燃料油的需求。

新加坡国际企业发展局(IES)最新数据显示，截至10月1日，新加坡燃料油库存跌至两周低位1,970.4万桶。

数据还显示，上周约有76.5万吨燃料油运至新加坡，较前周低了约24%。

上周的燃料油主要来自于马来西亚、保加利亚、阿联酋和俄罗斯，前周则主要出自委内瑞拉、马来西亚、印度和科威特。

一位驻新加坡的交易员表示，印尼Pertamina或已售出3万吨180-cst燃料油，船期为10月中旬。

中东方面，Qatar International Petroleum Marketing Company(Tasweeq)，标售1.6万吨滗析油和直馏油，船期为11月底。(完)

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