国际油市：亚洲燃料油裂解价差上扬，新加坡库存得到消化

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透新加坡10月2日 - 亚洲燃料油裂解价差周四上升，因运至香港和内地的出口量增加，吸收了新加坡的库存。
交易员表示，原油价格下跌，也料将带动船用燃料油的需求。
新加坡国际企业发展局(IES)最新数据显示，截至10月1日，新加坡燃料油库存跌至两周低位1,970.4万桶。
数据还显示，上周约有76.5万吨燃料油运至新加坡，较前周低了约24%。
上周的燃料油主要来自于马来西亚、保加利亚、阿联酋和俄罗斯，前周则主要出自委内瑞拉、马来西亚、印度和科威特。
一位驻新加坡的交易员表示，印尼Pertamina或已售出3万吨180-cst燃料油，船期为10月中旬。
中东方面，Qatar International Petroleum Marketing Company(Tasweeq)，标售1.6万吨滗析油和直馏油，船期为11月底。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 王洋)
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路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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