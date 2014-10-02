马来西亚期市：棕榈油期货跌至逾一周最低，受原油跌马币涨打压

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡10月2日 - 周四马来西亚棕榈油期货跌至逾一周最低，回吐早盘的涨幅。此前原油价格跌至27个月低位，马币(林吉特)走强限制市场对棕榈油的需求。
布兰特原油期货周四徘徊在94美元附近，接近逾两年最低位，反应全球供应充裕的持续压力及欧洲和中国需求疲弱。
大豆价格也受冲击。美国12月豆油期约 在亚洲尾盘跌幅超过1%。
“原油下跌，豆油下跌，棕榈油只能跟跌。”一驻吉隆坡的外资经纪公司交易员称，“有一些大规模的获利了结。市场最近一直持坚，当前没有卖出的理由。”
指标12月棕榈油合约 一度跌至2,137马币(林吉特)，创9月24日以来最低。该合约结算价报每吨2,150马币，跌幅为2.2%。
总成交量为45,828口，高于均值的35,000口。
马币(林吉特)从周三触及的六个月低点反弹，引领亚币涨势。 (完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华; 审校 王洋)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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