国际油市：亚洲11月下半月与12月下半月石脑油价差连续三周陷于贴水

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透新加坡10月2日 - 亚洲11月下半月和12月下半月的石脑油价差周四连续第三周处于贴水，因需求有限和供给充裕，令市场处于今年的最低点。
印度巴拉特石油向韩国大宇售出1.2万吨石脑油，船期为10月10-25日，离岸价格(FOB)为每吨较中东报价贴水约38美元。
“贴水表明现在的需求不佳。考虑到船货规模较小，价格将进一步下跌。”一位交易商称。
大宇近期从HPCL买入2.5-3万吨石脑油，船期为10月3-5日。
交易员希望冬季液化石油气(LPG)需求上升时，石脑油贴水的状况能够缓解，因LPG也用于取暖。
届时，亚洲和欧洲的石化工厂将再度转为使用石脑油。
Socar从维多买入12月上半月的石脑油船货，报价为每吨819美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 王洋)
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路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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