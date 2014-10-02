国际油市：亚洲11月下半月与12月下半月石脑油价差连续三周陷于贴水

路透新加坡10月2日 - 亚洲11月下半月和12月下半月的石脑油价差周四连续第三周处于贴水，因需求有限和供给充裕，令市场处于今年的最低点。

印度巴拉特石油向韩国大宇售出1.2万吨石脑油，船期为10月10-25日，离岸价格(FOB)为每吨较中东报价贴水约38美元。

“贴水表明现在的需求不佳。考虑到船货规模较小，价格将进一步下跌。”一位交易商称。

大宇近期从HPCL买入2.5-3万吨石脑油，船期为10月3-5日。

交易员希望冬季液化石油气(LPG)需求上升时，石脑油贴水的状况能够缓解，因LPG也用于取暖。

届时，亚洲和欧洲的石化工厂将再度转为使用石脑油。

Socar从维多买入12月上半月的石脑油船货，报价为每吨819美元。(完)

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