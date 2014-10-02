东南亚股市：印尼股市创近六个月来最大单日跌幅，市场担忧新政府能力

路透曼谷10月2日 - 周四印尼股市录得近六个月来最大单日跌幅，市场担忧即将上台执政政府推行改革的能力。泰国股市创逾两周最低，此前数据显示消费者信心疲软。

印尼股市 收低2.7%，报5,000.80点。外资卖出Astra International ，Telkom Indonesia 和Bank Central Asia 等大盘股。

交易商称，当选总统佐科的政党组建执政联盟，但是在议会领袖选举中输给了反对党，这削弱人气。

雅加达Korindo证券公司的研究主管Reza Priyambada称，政治担忧是亚洲市场最大的负面交易因素。

“投资者质疑若佐科的计划都需要在议会中面对这样的严重反对，佐科是否能领导一个有效的政府。”

在泰国股市，投资者对近期上涨个股进行获利了结，如Advanced Info Service 和Siam Commercial Bank ，打压泰国股市 下跌1.1%，创9月16日以来最低。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 428.63 -4.35 -1.00 +10.37 388.37

新加坡 3228.71 -35.38 -1.08 +1.93 3167.43

马来西亚 1837.68 -7.64 -0.41 -1.57 1866.96

泰国 1569.73 -17.62 -1.11 +20.87 1298.71

印尼 5000.81 -140.10 -2.73 +17.00 4274.18

菲律宾 7196.26 -71.80 -0.99 +22.18 5889.83

越南 612.66 3.39 +0.56 +21.41 504.63

(完)

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