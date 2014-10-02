东南亚股市：印尼股市创近六个月来最大单日跌幅，市场担忧新政府能力

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透曼谷10月2日 - 周四印尼股市录得近六个月来最大单日跌幅，市场担忧即将上台执政政府推行改革的能力。泰国股市创逾两周最低，此前数据显示消费者信心疲软。
印尼股市 收低2.7%，报5,000.80点。外资卖出Astra International ，Telkom Indonesia 和Bank Central Asia 等大盘股。
交易商称，当选总统佐科的政党组建执政联盟，但是在议会领袖选举中输给了反对党，这削弱人气。
雅加达Korindo证券公司的研究主管Reza Priyambada称，政治担忧是亚洲市场最大的负面交易因素。
“投资者质疑若佐科的计划都需要在议会中面对这样的严重反对，佐科是否能领导一个有效的政府。”
在泰国股市，投资者对近期上涨个股进行获利了结，如Advanced Info Service 和Siam Commercial Bank ，打压泰国股市 下跌1.1%，创9月16日以来最低。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 428.63 -4.35 -1.00 +10.37 388.37
新加坡 3228.71 -35.38 -1.08 +1.93 3167.43
马来西亚 1837.68 -7.64 -0.41 -1.57 1866.96
泰国 1569.73 -17.62 -1.11 +20.87 1298.71
印尼 5000.81 -140.10 -2.73 +17.00 4274.18
菲律宾 7196.26 -71.80 -0.99 +22.18 5889.83
越南 612.66 3.39 +0.56 +21.41 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 田建华; 审校 王洋)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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