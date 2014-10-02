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市场报道 | 2014年 10月 2日 星期四 20:28 BJT

美国热股：特斯拉CEO暗示新款汽车箭在弦上，股价盘前上涨近4%

路透10月2日 - 特斯拉汽车(Tesla) CEO伊隆-马斯克(Elon Musk)周三更新一条隐晦的推特，称“是时候公开D和其他事情了”，同时发出的图片上提到了一个日期：10月9日。

特斯拉汽车周四盘前劲升3.79%，周三收在240.24美元。(完)
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