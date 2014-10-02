美国热股：Twitter盘前上涨逾2%，摩根大通报告公布看多观点

美国热股：高通财报好于预期，盘初小涨
路透4月20日 - 全球最大的智能手机芯片生产商高通(Qualcomm)公布季度营收和获利好于分析师预期，帮助缓解有关该公司与苹果纠纷的担忧。
路透10月2日 - 摩根大通分析师Doug Anmuth在一份报告中写道，“向移动广告业务的转变，令Twitter 其受益良多。”摩根大通还上调了该公司的评级和目标价。
Twitter周四盘前上涨2.3%，周三收在50.06美元。(完)
路透4月20日 - 全球最大的智能手机芯片生产商高通(Qualcomm)公布季度营收和获利好于分析师预期，帮助缓解有关该公司与苹果纠纷的担忧。
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)