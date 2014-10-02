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市场报道 | 2014年 10月 2日 星期四 20:37 BJT

美国热股：Twitter盘前上涨逾2%，摩根大通报告公布看多观点

路透10月2日 - 摩根大通分析师Doug Anmuth在一份报告中写道，“向移动广告业务的转变，令Twitter 其受益良多。”摩根大通还上调了该公司的评级和目标价。

Twitter周四盘前上涨2.3%，周三收在50.06美元。(完)
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