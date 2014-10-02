表格：美国9月25日止当周农作物出口销售报告--USDA

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
路透华盛顿10月2日 - 美国农业部(USDA)周四公布9月25日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉花以千包计)：
当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售
本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度
小麦 741.1 0.0 741.1 755.7 0.0 13,567.4 18,529.0
大麦 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 82.1 103.3
玉米 638.1 47.9 686.0 698.5 47.9 14,513.6 14,635.9
高粱 153.4 0.0 153.4 154.7 0.0 2,482.9 979.5
大豆 869.1 21.5 890.6 965.1 21.5 28,899.6 26,557.3
豆粕 -26.8 259.3 232.5 13.9 259.5 10,475.6 10,084.1
豆油 -3.3 27.3 24.0 1.2 31.3 828.0 964.6
皮马棉 2.3 0.0 2.3 2.5 0.0 75.9 301.7
陆地棉 226.4 7.7 234.1 228.5 11.0 5,470.2 3,910.3
稻米 66.8 0.0 66.8 66.8 0.0 845.8 682.5 (完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦; 审校 王洋)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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