欧洲央行：通胀前景较低，10月起可购买有担保债券--德拉吉

美国热股：高通财报好于预期，盘初小涨
路透4月20日 - 全球最大的智能手机芯片生产商高通(Qualcomm)公布季度营收和获利好于分析师预期，帮助缓解有关该公司与苹果纠纷的担忧。
路透10月2日 - 欧洲央行总裁德拉吉周四表示：
* ECB对ABS计划的操作细节做出了决定
* 可以从10月中旬起购买有担保的债券
* 购买将对资产负债表产生很大的影响，将有助于对经济的融资
* 资产购买应强化对利率的前端指导
* 计划将持续至少两年
* 整体来看通胀前景较低
* 主要地区间的货币政策差异明显并将扩大
* 1330 GMT的声明将详述ABS/担保债券计划的细节
* 将密切关注物价方面的风险
* 管委会一致认为在必要时将使用额外的非传统工具
* 新措施将支撑通胀预期
* 银行贷款负增长和失业可能会影响经济复苏
* 改革进步不够对欧元区经济前景构成下行风险
* 对于增强欧元区抵御冲击能力来说，严格执行欧盟预算纪律至关重要
* 一些国家的结构性改革应该加速
* 汇率不是我们的政策目标
* 不过汇率对于物价稳定和增长来说是很重要的
* 经济前景的风险来自于下行方面
* 地缘政治风险加剧或挫伤信心和民间投资
* 通胀预期已下降
* 通胀预期所面临的风险加大
* 已采取的措施意在支撑通胀预期
* 通胀过低伤及经济的时期拖长
* 在被问及有关购买公债的问题时，德拉吉重申管委会准备在必要时采取进一步的非常规措施
* 只有其它政策到位，欧洲央行的措施才会更加有效
* 有财政空间的国家应该加以利用
* 复苏力道低迷，脆弱且不稳
* 欧元不可逆
* 不能再降低利率了 (完)
路透4月20日 - 全球最大的智能手机芯片生产商高通(Qualcomm)公布季度营收和获利好于分析师预期，帮助缓解有关该公司与苹果纠纷的担忧。
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)