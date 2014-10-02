欧洲央行：通胀前景较低，10月起可购买有担保债券--德拉吉

路透10月2日 - 欧洲央行总裁德拉吉周四表示：

* ECB对ABS计划的操作细节做出了决定

* 可以从10月中旬起购买有担保的债券

* 购买将对资产负债表产生很大的影响，将有助于对经济的融资

* 资产购买应强化对利率的前端指导

* 计划将持续至少两年

* 整体来看通胀前景较低

* 主要地区间的货币政策差异明显并将扩大

* 1330 GMT的声明将详述ABS/担保债券计划的细节

* 将密切关注物价方面的风险

* 管委会一致认为在必要时将使用额外的非传统工具

* 新措施将支撑通胀预期

* 银行贷款负增长和失业可能会影响经济复苏

* 改革进步不够对欧元区经济前景构成下行风险

* 对于增强欧元区抵御冲击能力来说，严格执行欧盟预算纪律至关重要

* 一些国家的结构性改革应该加速

* 汇率不是我们的政策目标

* 不过汇率对于物价稳定和增长来说是很重要的

* 经济前景的风险来自于下行方面

* 地缘政治风险加剧或挫伤信心和民间投资

* 通胀预期已下降

* 通胀预期所面临的风险加大

* 已采取的措施意在支撑通胀预期

* 通胀过低伤及经济的时期拖长

* 在被问及有关购买公债的问题时，德拉吉重申管委会准备在必要时采取进一步的非常规措施

* 只有其它政策到位，欧洲央行的措施才会更加有效

* 有财政空间的国家应该加以利用

* 复苏力道低迷，脆弱且不稳

* 欧元不可逆