美国股市：开盘几无变动，此前公布正面就业数据

美国热股：高通财报好于预期，盘初小涨
路透4月20日 - 全球最大的智能手机芯片生产商高通(Qualcomm)公布季度营收和获利好于分析师预期，帮助缓解有关该公司与苹果纠纷的担忧。
路透纽约10月2日 - 周四美国股市开盘几无变动，因在上日大跌后，正面的就业市场数据不足以吸引买家。
道琼工业指数 开盘跌9.22点或0.05%，报16,795.49点；标准普尔500指数 走低0.12点或0.01%，报1,946.04点；Nasdaq指数 上涨1.80点或0.04%，报4,423.88点。(完)
路透4月20日 - 全球最大的智能手机芯片生产商高通(Qualcomm)公布季度营收和获利好于分析师预期，帮助缓解有关该公司与苹果纠纷的担忧。
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)