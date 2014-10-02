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市场报道 | 2014年 10月 2日 星期四 21:40 BJT

美国股市：开盘几无变动，此前公布正面就业数据

路透纽约10月2日 - 周四美国股市开盘几无变动，因在上日大跌后，正面的就业市场数据不足以吸引买家。

道琼工业指数 开盘跌9.22点或0.05%，报16,795.49点；标准普尔500指数 走低0.12点或0.01%，报1,946.04点；Nasdaq指数 上涨1.80点或0.04%，报4,423.88点。(完)
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