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货币新闻 | 2014年 10月 2日 星期四 23:16 BJT

全球经济：IMF总裁拉加德称全球经济复苏‘不够强劲’

路透华盛顿10月2日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四称，全球经济可能长时间处于增长疲弱的状态，各国在摆脱过去的高负债和高失业率状况方面步履维艰。

德拉吉表示：

* 全球经济状况弱于其六个月前的预估，潜在成长也放缓；

* 她预计发达国家中，美国和英国经济强劲反弹，日本温和成长，欧元区成长最为疲弱；

* 她预计经济低成长的风险将长时间存在，尤其是欧元区；

* 她警告称部分低收入发展中国家的债务增加；

* 货币政策正常化不同步给经济‘蒙阴’；

* 她担忧新风险转移至影子银行；

* 地缘政治风险包括乌克兰危机进一步升级，中东和亚洲部分地区的俄政局发展，以及埃博拉疫情扩散。(完)
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