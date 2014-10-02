全球经济：IMF总裁拉加德称全球经济复苏‘不够强劲’

美国热股：高通财报好于预期，盘初小涨
路透4月20日 - 全球最大的智能手机芯片生产商高通(Qualcomm)公布季度营收和获利好于分析师预期，帮助缓解有关该公司与苹果纠纷的担忧。
路透华盛顿10月2日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四称，全球经济可能长时间处于增长疲弱的状态，各国在摆脱过去的高负债和高失业率状况方面步履维艰。
德拉吉表示：
* 全球经济状况弱于其六个月前的预估，潜在成长也放缓；
* 她预计发达国家中，美国和英国经济强劲反弹，日本温和成长，欧元区成长最为疲弱；
* 她预计经济低成长的风险将长时间存在，尤其是欧元区；
* 她警告称部分低收入发展中国家的债务增加；
* 货币政策正常化不同步给经济‘蒙阴’；
* 她担忧新风险转移至影子银行；
* 地缘政治风险包括乌克兰危机进一步升级，中东和亚洲部分地区的俄政局发展，以及埃博拉疫情扩散。(完)
路透4月20日 - 全球最大的智能手机芯片生产商高通(Qualcomm)公布季度营收和获利好于分析师预期，帮助缓解有关该公司与苹果纠纷的担忧。
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)