《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月2日

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 39.98 -0.21 -0.52 3234189
搜狐 48.69 +0.33 +0.68 531338
网易 82.41 -0.54 -0.65 286445
百度 214.80 +2.77 +1.31 3947500
台湾
台湾积体电路 20.29 +0.19 +0.95 4791649
联电 2.01 +0.05 +2.55 410582
日月光 6.11 +0.16 +2.69 296740
矽品精密 6.70 +0.06 +0.90 599131
和信超媒体 0.83 +0.01 +1.44 72095
友达 4.13 +0.02 +0.49 97707
中华电信 29.96 +0.18 +0.60 20120
台湾国际航电 49.89 -1.11 -2.17 5507012
香港
中国移动 57.29 -0.44 -0.76 271424
中国联通 14.74 -0.14 -0.94 168840
中国电信 60.36 -0.27 -0.45 8394
中芯国际 5.00 -0.01 -0.20 17617
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 61
(完)
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路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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