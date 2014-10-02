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亚洲 | 2014年 10月 3日 星期五 06:10 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月2日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 39.98 -0.21 -0.52 3234189

搜狐 48.69 +0.33 +0.68 531338

网易 82.41 -0.54 -0.65 286445

百度 214.80 +2.77 +1.31 3947500

台湾

台湾积体电路 20.29 +0.19 +0.95 4791649

联电 2.01 +0.05 +2.55 410582

日月光 6.11 +0.16 +2.69 296740

矽品精密 6.70 +0.06 +0.90 599131

和信超媒体 0.83 +0.01 +1.44 72095

友达 4.13 +0.02 +0.49 97707

中华电信 29.96 +0.18 +0.60 20120

台湾国际航电 49.89 -1.11 -2.17 5507012

香港

中国移动 57.29 -0.44 -0.76 271424

中国联通 14.74 -0.14 -0.94 168840

中国电信 60.36 -0.27 -0.45 8394

中芯国际 5.00 -0.01 -0.20 17617

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 61

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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