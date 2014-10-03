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市场报道 | 2014年 10月 3日 星期五 08:03 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--10月3日-10月10日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

9月29日当周

10月3日(五)

1230 美国非农就业岗位(万个) 9月 增加21.5 增加14.2

民间就业岗位(万个) 增加21.0 增加13.4

制造业就业岗位(万个) 增加1.2 持平

政府就业岗位(万个) -- 增加0.8

失业率 6.1% 6.1%

平均时薪 +0.2% +0.2%

平均每周工时 34.5 34.5

1230 美国国际贸易收支(亿美元) 8月 逆差409 逆差406

1230 加拿大贸易收支(亿加元) 8月 顺差15.5 顺差25.8

出口(亿加元) -- 455.4

进口(亿加元) -- 429.6

1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 9月终值 -- 59.7

服务业PMI -- 58.5

1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 9月 58.5 59.6

企业活动指数 63.5 65.0

就业指数 -- 57.1

新订单指数 -- 63.8

价格指数 -- 57.7

10月6日当周

10月6日(一)

1400 美国就业趋势指数 9月 -- 121.3

1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 9月 -- 49.1

经季节调整的Ivey采购经理人指数(PMI) 50.9

10月7日(二)

1230 加拿大建筑许可(较前月) 8月 -- 11.8%

1400 美国JOLTS职位空缺数(万人) 8月 -- 467

1400 美国IBD经济乐观指数 10月 -- 45.2

1900 美国消费者信贷(亿美元) 8月 增加200 增加260.1

10月8日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 10月3日当周 -- 337.8

再融资指数 -- 1,293.7

1215 加拿大房屋开工年率(万户) 9月 -- 19.24

10月9日(四)

-- 美国ICSC月度连锁店销售 9月 -- --

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月4日当周 -- 28.7

四周均值(万人) -- 29.475

续请失业金人数(万人) 9月27日当周 -- 239.8

1230 加拿大新屋价格(较前月) 8月 -- 持平

1400 美国批发(趸售)库存(较前月) 8月 +0.3% +0.1%

趸售销售(较前月) -- +0.7%

10月10日(五)

1230 美国进口价格(较前月) 9月 -0.5% -0.9%

出口价格(较前月) -0.1% -0.5%

1230 加拿大就业变动(万人) 9月 -- 减少1.1

失业率 -- 7.0%

就业参与率 -- 66.0%

(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 张明钧; 审校 李爽)
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