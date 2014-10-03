美国与加拿大经济指标预测--10月3日-10月10日****

投行观点：IBM目标价从144美元下调至141，评级为减码--巴克莱
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以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
9月29日当周
10月3日(五)
1230 美国非农就业岗位(万个) 9月 增加21.5 增加14.2
民间就业岗位(万个) 增加21.0 增加13.4
制造业就业岗位(万个) 增加1.2 持平
政府就业岗位(万个) -- 增加0.8
失业率 6.1% 6.1%
平均时薪 +0.2% +0.2%
平均每周工时 34.5 34.5
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 8月 逆差409 逆差406
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 8月 顺差15.5 顺差25.8
出口(亿加元) -- 455.4
进口(亿加元) -- 429.6
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 9月终值 -- 59.7
服务业PMI -- 58.5
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 9月 58.5 59.6
企业活动指数 63.5 65.0
就业指数 -- 57.1
新订单指数 -- 63.8
价格指数 -- 57.7
10月6日当周
10月6日(一)
1400 美国就业趋势指数 9月 -- 121.3
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 9月 -- 49.1
经季节调整的Ivey采购经理人指数(PMI) 50.9
10月7日(二)
1230 加拿大建筑许可(较前月) 8月 -- 11.8%
1400 美国JOLTS职位空缺数(万人) 8月 -- 467
1400 美国IBD经济乐观指数 10月 -- 45.2
1900 美国消费者信贷(亿美元) 8月 增加200 增加260.1
10月8日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 10月3日当周 -- 337.8
再融资指数 -- 1,293.7
1215 加拿大房屋开工年率(万户) 9月 -- 19.24
10月9日(四)
-- 美国ICSC月度连锁店销售 9月 -- --
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月4日当周 -- 28.7
四周均值(万人) -- 29.475
续请失业金人数(万人) 9月27日当周 -- 239.8
1230 加拿大新屋价格(较前月) 8月 -- 持平
1400 美国批发(趸售)库存(较前月) 8月 +0.3% +0.1%
趸售销售(较前月) -- +0.7%
10月10日(五)
1230 美国进口价格(较前月) 9月 -0.5% -0.9%
出口价格(较前月) -0.1% -0.5%
1230 加拿大就业变动(万人) 9月 -- 减少1.1
失业率 -- 7.0%
就业参与率 -- 66.0%
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 张明钧; 审校 李爽)
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