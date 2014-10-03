美国利率：加息进程落后于推出QE3时制定的时间表--圣路易斯联储总裁

路透密西西比州图珀洛10月2日 - 圣路易斯联储总裁布拉德周四表示，美联储第三轮购债计划对美国就业市场产生的效果比预期要好，所以美联储的加息行动更有必要加快。

布拉德指出，经济形势已经好于美联储在2012年9月启动最新一轮量化宽松举措时所作的预估。

“该政策利率正常化过程仍远远落后于推出第三轮量化宽松举措时制定的时间表，”布拉德在为周四一场商业活动准备的讲稿中表示。