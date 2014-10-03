美国利率：加息进程落后于推出QE3时制定的时间表--圣路易斯联储总裁

中港个股：兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透密西西比州图珀洛10月2日 - 圣路易斯联储总裁布拉德周四表示，美联储第三轮购债计划对美国就业市场产生的效果比预期要好，所以美联储的加息行动更有必要加快。
布拉德指出，经济形势已经好于美联储在2012年9月启动最新一轮量化宽松举措时所作的预估。
“该政策利率正常化过程仍远远落后于推出第三轮量化宽松举措时制定的时间表，”布拉德在为周四一场商业活动准备的讲稿中表示。
布拉德说，即便2015年第一季加息，也已经晚于标准货币政策规定的要求。布拉德全年都维持明年第一季加息的预期。他目前在美联储决策委员会不具有投票权。(完) (编译 李爽； 审校 郑茵)
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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