日韩经济指标预测--10月3日-10月10日****

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月29日当周 10月3日(五) 暂无重要数据公布。 10月6日当周 10月5日(日) 2100 韩国外汇储备(亿美元) 9月 -- 3,675.3 10月6日(一) 2350 日本外汇储备(亿美元) 9月 -- 12,780 10月7日(二) 0300 韩国L货供额 8月 -- +8.3% 0500 日本同时指标(较前月) 8月 -- +0.2 领先指标 -- +0.6 2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 8月 -- 盈余4,167 10月8日(三) 0500 日本服务业景气判断指数 9月 -- 47.4 2350 日本机械订单(较前月) 8月 -- +3.5% (较上年同期) -- +1.1% 10月9日(四) 2350 日本银行放款(较上年同期) 9月 -- +2.2% 10月10日(五) 0500 日本消费者信心指数 9月 -- 41.2 (完)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选