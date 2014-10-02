《焦点》欧洲央行维持利率于低点，宣布购买组合债券计画

德国智库Ifo主席辛纳抨击欧洲央行的新计划，突显此事在德国国内的敏感性。

“欧洲央行最终将变成一家纾困机构，以及一家欧洲的坏账银行，”他说。

资产支持证券(ABS)是银行将抵押贷款和企业贷款以及汽车或信用卡贷款整合打包后出售给保险公司和养老基金的投资工具，现在又将出售给欧洲央行。

担保债券与之类似，不过标的资产受到圈护，如果银行倒闭，这些资产还在。这一特点让担保债券比ABS更加安全。

德拉吉呼吁各国政府支持购债计划，为一些风险较高的ABS品种提供担保，此举将给市场设置一道安全保障，并鼓励其他买家进入。

但德法两国表示反对。

让欧洲央行感到称心的是，欧元大幅下滑至两年低点，这应会推高进口物价，并通过出口提振经济成长。

欧元区通胀预期图表： link.reuters.com/dat72w

欧洲央行利率、通胀和欧元： link.reuters.com/jer39v

欧元与欧洲央行再融资利率： link.reuters.com/har39v

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