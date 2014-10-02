《综述》美国上周初请失业金人数意外下降，表明劳动市场更加强劲

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
全美独立企业联盟(NFIB)称其月度调查发现，经季节调整后，上月该联盟会员平均每家企业新增0.24个员工。
图表：美国初请失业金 link.reuters.com/dah52w
美国耐久财 link.reuters.com/baf65v
初请失业金人数的四周移动平均值减少4,250人至294,750人，仅略高于8月所及的八年半低点。
劳工部称，没有特殊因素影响州级的数据。
美国股市持平，仍位于周三大跌时的水平。周三因美国国内传出首例确诊感染埃博拉病毒的病例而引发股市下滑。
另外，商务部公布美国8月工厂新订单较上月骤降10.1%，创下最大跌幅记录。不过这个降幅是因受前月飞机订单跳增的影响。
8月扣除运输订单的新订单跌幅仅为温和的0.1%。
美国制造业持续扩张，仅管成长可能温和。美国供应管理协会(ISM)周三数据显示，美国9月工厂活动成长步伐放缓。(完)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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