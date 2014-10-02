更新版 1-全球经济：IMF总裁警告全球经济或陷入“平庸”成长期，呼吁采取协同举措

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
拉加德在至少过去两年内一直在敦促加深经济改革，但德国不愿出台刺激措施，妨碍了确保欧元区采取切实行动的努力。
欧元区经济将可能成为IMF会议上的重要议题。上个月，二十国集团(G20)会议又一次未能就具体措施达成协议，很大程度上要归因于德国的反对。
拉加德还提醒称，埃博拉疫情、乌克兰和中东及亚洲部分地区局势导致地缘政治风险升级，另外，由于美国和英国央行准备退出宽松措施，而欧洲和日本央行维持刺激计划，金融风险也在升高。
她还表示，全球主要央行向金融体系注入大量资金，已经促使资产价格上扬而经济依然疲弱，金融市场面临出现泡沫的风险。
拉加德呼吁决策者采取更多行动来提振经济成长和创造就业，包括改革就业市场政策和能源补贴、打击逃税、放开法律和出租车等专业行业以促进竞争。
“需要出台更大胆的政策组合拳注入‘新动力’，从而能够克服令未来蒙阴的‘新平庸状态’，”她说。(完) (编译 李爽/王兴亚；审校 孙茉莉/李婷仪)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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