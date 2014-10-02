更新版 1-全球经济：IMF总裁警告全球经济或陷入“平庸”成长期，呼吁采取协同举措

拉加德在至少过去两年内一直在敦促加深经济改革，但德国不愿出台刺激措施，妨碍了确保欧元区采取切实行动的努力。

欧元区经济将可能成为IMF会议上的重要议题。上个月，二十国集团(G20)会议又一次未能就具体措施达成协议，很大程度上要归因于德国的反对。

拉加德还提醒称，埃博拉疫情、乌克兰和中东及亚洲部分地区局势导致地缘政治风险升级，另外，由于美国和英国央行准备退出宽松措施，而欧洲和日本央行维持刺激计划，金融风险也在升高。

她还表示，全球主要央行向金融体系注入大量资金，已经促使资产价格上扬而经济依然疲弱，金融市场面临出现泡沫的风险。

拉加德呼吁决策者采取更多行动来提振经济成长和创造就业，包括改革就业市场政策和能源补贴、打击逃税、放开法律和出租车等专业行业以促进竞争。