《综述》香港行政长官拒绝下台，但愿与示威者对话

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
* 示威者表达愤怒之情，思索接下来的行动
* 警方对占据政府大楼的威胁提出警告
* 数以千计民众聚集街头，平和示威
路透香港10月3日 - 香港行政长官梁振英力抗主张民主示威者的下台要求，并重申警方的警告，声称若示威者包围或占据政府大楼，后果将会相当严重。
在示威者要求他下台的最后期限之前，梁振英召开记者会，表示政务司司长林郑月娥将会尽快与学生会面，讨论政治改革。他并未提出时间表。
在梁振英办公室外数以千计的人群中，有部分民众对此表达失望之情，不过气氛相当平和。
现年35岁的工程师Howard Hu表示，“诉求很简单，我们要真正的民主。要苹果就该给苹果，而不是要苹果给橘子。”
其他人士则怀疑香港当局正试图使出“拖”字诀，等待示威热度降温。
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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