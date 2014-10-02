《综述》香港行政长官拒绝下台，但愿与示威者对话

* 示威者表达愤怒之情，思索接下来的行动

* 警方对占据政府大楼的威胁提出警告

* 数以千计民众聚集街头，平和示威

路透香港10月3日 - 香港行政长官梁振英力抗主张民主示威者的下台要求，并重申警方的警告，声称若示威者包围或占据政府大楼，后果将会相当严重。

在示威者要求他下台的最后期限之前，梁振英召开记者会，表示政务司司长林郑月娥将会尽快与学生会面，讨论政治改革。他并未提出时间表。

在梁振英办公室外数以千计的人群中，有部分民众对此表达失望之情，不过气氛相当平和。

现年35岁的工程师Howard Hu表示，“诉求很简单，我们要真正的民主。要苹果就该给苹果，而不是要苹果给橘子。”