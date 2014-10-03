《综述》香港行政长官拒绝下台，但愿与示威者对话

中港个股：兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
**不确定的终局**
如今梁振英拒绝答应示威者的诉求，示威者深思下一步行动。
学生领袖宣示要持续抗争，但政府的耐心最终可能耗尽，甚或是示威活动可能丧失动能。
“看来示威者已经分成两派，一派打算继续占领街道，另一派则不这么想，”研读社会科学的19岁学生Edwin Leung表示。“这场运动没有领导人。”
时装设计师Crystal Chung表示，示威至少已经达成一些目的。
她说，“当局躲了这么多天，在我们包围政府大楼后，就愿意对话了。”
不过现年25岁的Chung也和她周遭许多人有着同样担忧。
“我们是否能真正全面普选呢？我们面对的是非常强大的中国政府，我很怀疑他们是否听得进去我们的诉求。”但做为香港市民，我们要出面尽我们一切所能。”(完) (编译 张明钧/陈宗琦/朱晓军; 审校 龚芳)
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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