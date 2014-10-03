《综述》香港行政长官拒绝下台，但愿与示威者对话

**不确定的终局**

如今梁振英拒绝答应示威者的诉求，示威者深思下一步行动。

学生领袖宣示要持续抗争，但政府的耐心最终可能耗尽，甚或是示威活动可能丧失动能。

“看来示威者已经分成两派，一派打算继续占领街道，另一派则不这么想，”研读社会科学的19岁学生Edwin Leung表示。“这场运动没有领导人。”

时装设计师Crystal Chung表示，示威至少已经达成一些目的。

她说，“当局躲了这么多天，在我们包围政府大楼后，就愿意对话了。”

不过现年25岁的Chung也和她周遭许多人有着同样担忧。