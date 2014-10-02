路透专访：中国经济未来五年的年增长率料至少为7%--亚开行首席经济学家

“根据我的评估，中期内中国经济增长率降至7%以下的可能性很低，”魏尚进表示。他补充说中期的概念是“五年或者更长一些”。

魏尚进出生于中国，现为美国公民。他表示，中国经济“正在以相对快的速度向新的增长模式转变”，中国对出口的依赖比过去低了许多。

但是他表示，“需要格外留神”中国的劳动力市场，中国企业目前的养老金和医疗保险缴纳数额“非常高”，“需要进行一些改革”。他补充说，社会保障体系是应该建立，但“提供保障的方式不应影响员工的长期就业前景”。

在谈及发达经济体的货币政策时，魏尚进表示，日本央行的大规模刺激政策正在对本地区经济体产生正面影响，帮助日本经济恢复，同时还部分抵销了美国结束量化宽松的影响。

“我们发现，这一次各国的准备要比上一次充分。我不是说没有风险了，风险总是有的，特别是如果美国利率早早大幅上调的话，”他说。(完)