路透专访：中国经济未来五年的年增长率料至少为7%--亚开行首席经济学家

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
“根据我的评估，中期内中国经济增长率降至7%以下的可能性很低，”魏尚进表示。他补充说中期的概念是“五年或者更长一些”。
魏尚进出生于中国，现为美国公民。他表示，中国经济“正在以相对快的速度向新的增长模式转变”，中国对出口的依赖比过去低了许多。
但是他表示，“需要格外留神”中国的劳动力市场，中国企业目前的养老金和医疗保险缴纳数额“非常高”，“需要进行一些改革”。他补充说，社会保障体系是应该建立，但“提供保障的方式不应影响员工的长期就业前景”。
在谈及发达经济体的货币政策时，魏尚进表示，日本央行的大规模刺激政策正在对本地区经济体产生正面影响，帮助日本经济恢复，同时还部分抵销了美国结束量化宽松的影响。
“我们发现，这一次各国的准备要比上一次充分。我不是说没有风险了，风险总是有的，特别是如果美国利率早早大幅上调的话，”他说。(完)
(编译 李婷仪/郑茵 审校 白云)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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