《美债周五展望》公债收益率上涨，非农就业报告即将出炉

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 周五就业报告公布前投资人作空公债

* 周四初请失业金数据证实经济在改善

* 香港局势和埃博拉病例令公债跌势受限

* 欧洲央行维持利率不变

路透纽约10月2日 - 美国公债价格周四下滑，在周五美国公布9月就业报告前，投资人再度押注收益率可能上升。

周三，美国公债价格创下去年9月来最大升幅，因德债上扬、欧洲和亚洲制造业数据疲弱以及对埃博拉病毒扩散的担忧拉低美债收益率。

投资人将走势大部分归因于空头回补，因许多投资人预计随着美国经济进一步改善，公债收益率本季将上升。

“昨日出现颇为强劲的空头回补，许多人在明日非农就业数据出炉前希望作空公债，”Guggenheim Securities美国公债交易部门董事总经理Jason Rogan表示。

他还表示，一些基金经理人认为收益率降至2.40%也是卖出公债仓位的一个有吸引力的水准。

指标10年期公债 尾盘跌10/32，收益率报2.43%，隔夜市场一度低见2.38%。

周四稍早，公债价格一度因股市下滑而暂时收复多数失地，但随着股市回升，公债再度走软。

“今日看来公债市场同股市的走势息息相关，”加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)美国公债交易部门主管Charles Comiskey表示。

公债跌势可能也受到避险买盘限制，因投资人仍担心香港示威、埃博拉病毒以及乌克兰地缘政治紧张局势等国际事件。

周四美国公布的数据显示，上周初请失业金人数意外减少，显示美国就业市场供应可能正趋紧。

美国劳工部公布，9月27日止当周初请失业金人数减少8,000，经季节调整后为28.7万。

路透调查的分析师预估中值为，9月非农就业岗位增加21.5万。

欧洲央行周四维持利率不变，将焦点转向购买资产计划，以期激活欧元区低迷的经济，并避免陷入通缩境地。(完)

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