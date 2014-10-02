纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡期货涨至五个月高位，受巴西干旱天气影响

路透纽约/伦敦10月2日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四在活跃交投中涨至逾五个月高位，因市场愈发担心最大咖啡生产国巴西的干旱天气及其对2015/16年度收成的影响。

ICE可可期货继续下滑，因主要生产国提高从向农户收购可可的价格，此举预计将会提高供应；原糖价格则几无变动。

12月阿拉比卡咖啡期货月合约 攀升逾6.5%，至每磅2.1375美元，为4月23日以来最高，之后小幅下滑，结算价收高8.20美分，或4.1%，报每磅2.0860美元。

这是该合约连续第五天上涨，为4月以来最长的连续涨势，4月时价格曾大涨至两年高位每磅2.1570美元。

今年初巴西的咖啡种植区遇到数十年来最严重的干旱天气，天气预报称干旱还将持续，加深了对2015/16年度收成规模的担忧。

Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货 跌1美元，或0.05%，结算价报每吨2,053美元。

ICE-12月可可期货 连续第四个交易日下跌，收低82美元，或2.6%，报每吨3,090美元。

全球第二大可可生产国加纳称，将加大对农户的价格支持，周三象牙海岸也提高了对农户的收购价格。交易商预计此举将导致供应增加。

Liffe-3月可可期货 跌29英镑或1.5%，结算价报每吨1,969英镑。

ICE-3月原糖期货 几无变动，微幅收高0.01美分，或0.1%，报每磅16.05美分。

Liffe-12月白糖合约 收高0.5美元，或0.1%，报每吨419.00美元。(完)

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