纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡期货涨至五个月高位，受巴西干旱天气影响

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
路透纽约/伦敦10月2日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四在活跃交投中涨至逾五个月高位，因市场愈发担心最大咖啡生产国巴西的干旱天气及其对2015/16年度收成的影响。
ICE可可期货继续下滑，因主要生产国提高从向农户收购可可的价格，此举预计将会提高供应；原糖价格则几无变动。
12月阿拉比卡咖啡期货月合约 攀升逾6.5%，至每磅2.1375美元，为4月23日以来最高，之后小幅下滑，结算价收高8.20美分，或4.1%，报每磅2.0860美元。
这是该合约连续第五天上涨，为4月以来最长的连续涨势，4月时价格曾大涨至两年高位每磅2.1570美元。
今年初巴西的咖啡种植区遇到数十年来最严重的干旱天气，天气预报称干旱还将持续，加深了对2015/16年度收成规模的担忧。
Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货 跌1美元，或0.05%，结算价报每吨2,053美元。
ICE-12月可可期货 连续第四个交易日下跌，收低82美元，或2.6%，报每吨3,090美元。
全球第二大可可生产国加纳称，将加大对农户的价格支持，周三象牙海岸也提高了对农户的收购价格。交易商预计此举将导致供应增加。
Liffe-3月可可期货 跌29英镑或1.5%，结算价报每吨1,969英镑。
ICE-3月原糖期货 几无变动，微幅收高0.01美分，或0.1%，报每磅16.05美分。
Liffe-12月白糖合约 收高0.5美元，或0.1%，报每吨419.00美元。(完)
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(编译 白云; 审校 郑茵)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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