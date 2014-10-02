埃博拉疫情：与美国首例确诊病例接触者恐多达百人，四人已被隔离

路透达拉斯10月2日 - 与美国首个埃博拉病毒确诊病例接触的人数可能多达100人，其中四人已隔离安置在一达拉斯的公寓中，该病例使用过的被单等物件被封存在塑胶袋中以避免传染。

医疗官员周四表示，与该名病例直接接触有12-18人，这些人又与其他人有所接触。该病例是在两周前从利比里亚(赖比瑞亚)搭乘飞机，经由布鲁塞尔及华盛顿抵达德州。

达拉斯郡官员在一记者会上表示，那些可能与病患Thomas Eric Duncan接触的人没有一个出现感染埃博拉症状。Duncan在入院治疗之前，待在达拉斯北方一处公寓约一周时间。

达拉斯郡最高行政官员Clay Jenkins表示，“床单被放置在密封塑胶袋中，还有Duncan先生的私人物品也放在塑胶袋中。”

埃博拉可能导致的症状包括发烧、出血、呕吐、以及腹泻，传染途径为接触血液及唾液等体液。此病毒已经造成贫穷西非国家如几内亚及塞拉利昂(狮子山)等等至少3,338人死亡，成为1976年发现此一病毒以来最严重的一波疫情。

一名医院发言人表示，Duncan周四情况危急，和周三相比没有好转。(完) (编译 张明钧; 审校 孙茉莉)