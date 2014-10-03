国际油市：部分OPEC成员国要求减产，但尚未达成共识--消息人士

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
第二位熟知OPEC政策的消息人士称，虽然市场疲弱，供大于求，但对于OPEC而言，考虑联合行动以提振油价还为时尚早。
“OPEC做出集体决定需要每个成员国发出明确信号，但目前还没有，”该人士称。
迄今为止，只有伊朗公开呼吁OPEC采取行动来支撑油价。该组织的波斯湾阿拉伯国家目前为止仍未表示担忧，沙特石油部长似乎对油价下跌并不紧张，代表们已经不再呼吁采取行动来提振油价。
一份路透调查显示，OPEC 9月石油产量跳增至近两年最高，平均日供应量为3,096万桶，因利比亚产量进一步回升，且沙特和其他海湾地区成员国增产。
9月产量要比OPEC官方产量目标3,000万桶高出近100万桶，比该组织对2015年全球对其原油日均需求量预估高出近200万桶。
分析师表示，减产对OPEC而言将是一次挑战。该组织自2008年金融危机以来从未集体下调石油供应，且欠缺单个国家产量配额机制以执行任何减产协议。(完) (编译 陈宗琦/王兴亚; 审校 于春红/戴素萍)
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透香港4月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，正在草拟券商网络交易安全指引，预料最快本季展开谘询。