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亚洲 | 2014年 10月 3日 星期五 08:01 BJT

国际油市：部分OPEC成员国要求减产，但尚未达成共识--消息人士

第二位熟知OPEC政策的消息人士称，虽然市场疲弱，供大于求，但对于OPEC而言，考虑联合行动以提振油价还为时尚早。

“OPEC做出集体决定需要每个成员国发出明确信号，但目前还没有，”该人士称。

迄今为止，只有伊朗公开呼吁OPEC采取行动来支撑油价。该组织的波斯湾阿拉伯国家目前为止仍未表示担忧，沙特石油部长似乎对油价下跌并不紧张，代表们已经不再呼吁采取行动来提振油价。

一份路透调查显示，OPEC 9月石油产量跳增至近两年最高，平均日供应量为3,096万桶，因利比亚产量进一步回升，且沙特和其他海湾地区成员国增产。

9月产量要比OPEC官方产量目标3,000万桶高出近100万桶，比该组织对2015年全球对其原油日均需求量预估高出近200万桶。

分析师表示，减产对OPEC而言将是一次挑战。该组织自2008年金融危机以来从未集体下调石油供应，且欠缺单个国家产量配额机制以执行任何减产协议。(完) (编译 陈宗琦/王兴亚; 审校 于春红/戴素萍)
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