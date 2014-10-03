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亚洲 | 2014年 10月 3日 星期五 08:00 BJT

金砖国家：10月2日股汇市收盘纵览

路透10月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月2日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收跌0.43%，报992.53点。

中国股汇市：逢国庆节假期休市

香港股市：逢重阳节假期休市

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巴西股市：周四收高，过去三个交易日市场大幅挫跌后浮现低接买盘。指标Bovespa指数 收高1.25%，报53,518.57点。 　　拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元逼近2.50关口，触及2008年12月来最低

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南非股市：延续跌势，分析师称鉴于国内经济前景疲弱、技术面因素以及大宗商品价格低迷，大盘存在进一步下跌空间。指标Top-40绩优股指数 收低1.66%至42,956.68点，综合指数 跌1.4%至48,189点。

南非汇市：美元走软推高兰特，但南非国内风险可能限制涨幅

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印度股汇市：印度金融市场周四至下周一因公共假期休市，下周二恢复交易。

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俄罗斯股市：指标股指 跌1.64%，报1,095.110点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.72%，报593.62点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.35%，报39.5610卢布；卢布兑欧元 跌0.14%，至50.0900卢布。(完) (整理 王兴亚；审校 于春红)
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