《美国上市公司业绩公布日程表》--10月3日至10月10日

中港个股：兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
汤森路透10月2日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码
----------------------------------------------------------------------
10月7日 AMC Q3 2014 百胜集团(Yum Brands)
10月8日 AMC Q3 2014 美国铝业(Alcoa)
10月8日 BMO Q4 2014 Costco Wholesale Corp
10月8日 BMO Q4 2014 孟山都(Monsanto)
10月9日 BMO Q3 2014 百事可乐(PepsiCo)
10月10日 BMO Q3 2014 Fastenal Co
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程
(编译 王兴亚；审校 戴素萍)
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。