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亚洲 | 2014年 10月 3日 星期五 08:14 BJT

《香港报摘》--经济日报10月3日

* 要闻版头条：

--在占中要求特首梁振英午夜下台的限期前，港府和学联都释放善意。政务司司长林郑月娥将与学联会面，讨论政改；学联期望政府尽快交代会面细节，并希望林郑月娥公开对话，声明无再提及要求梁下台。

* 其他：

--港股第四季弱势开局，占中冲击，以及伊波拉病毒入侵美国，遏抑大市投资气氛，再加上市场不满欧洲央行救市力度，欧美股市下跌，港股在美国挂牌的预托证券（ADR）一度急泻618点，尾市跌幅收窄。

--内地叫停签发新访港团，又有星马泰团取消来港，旅业惨淡影响零售市道。六福集团 主席黄伟常认为即使金价低能刺激购买慾，但不批新内地团或令总客量大减逾万人，黄金周生意随时较去年大跌三至四成。

--新股华虹半导体（新上市编号1347）今天起招股，集资最多27.9亿港元，主席傅文彪指招股价已兼顾市场情况，有信心可如期上市。 (完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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