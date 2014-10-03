《香港报摘》--经济日报10月3日

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
* 要闻版头条：
--在占中要求特首梁振英午夜下台的限期前，港府和学联都释放善意。政务司司长林郑月娥将与学联会面，讨论政改；学联期望政府尽快交代会面细节，并希望林郑月娥公开对话，声明无再提及要求梁下台。
* 其他：
--港股第四季弱势开局，占中冲击，以及伊波拉病毒入侵美国，遏抑大市投资气氛，再加上市场不满欧洲央行救市力度，欧美股市下跌，港股在美国挂牌的预托证券（ADR）一度急泻618点，尾市跌幅收窄。
--内地叫停签发新访港团，又有星马泰团取消来港，旅业惨淡影响零售市道。六福集团 主席黄伟常认为即使金价低能刺激购买慾，但不批新内地团或令总客量大减逾万人，黄金周生意随时较去年大跌三至四成。
--新股华虹半导体（新上市编号1347）今天起招股，集资最多27.9亿港元，主席傅文彪指招股价已兼顾市场情况，有信心可如期上市。 (完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透香港4月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，正在草拟券商网络交易安全指引，预料最快本季展开谘询。