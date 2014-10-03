《香港报摘》--信报10月3日

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
* 要闻版头条：
--数以万计市民连续第五天自发占据金钟、湾仔、铜锣湾、旺角、尖沙咀等主要交通要道，要求争取民主，政府昨晚首次回应见面诉求。特首梁振英表示，委托政务司司长林郑月娥短期内与学联代表对话，讨论政改；但他强调不会辞职，又指警方在过去数天以最大容忍看待集会。
* 其他：
--受占中行动持续影响，二手楼市交投疏落，有一至两成业主态度软化，愿意减价沽货，部分业主甚至不惜再接触早前遭拒绝的买家，惜未见成果。不过，市民参观示范单位踊跃，入市意欲仍强。
--澳门经济财政司司长谭伯源预告，9月博彩收入估计将按年下跌12%至13%，是2008年金融海啸以来最大跌幅；但金沙 主席兼行政总裁艾德森却相信，赌场贵宾厅业务未来两个月内可望复苏。
--市场消息指出，计划在港集资约20亿美元的北京汽车，最快本月中进行上市聆讯；据悉，已获四至五位潜在投资者表示有意入飞认购，涉资约占集资额一半。 (完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透香港4月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，正在草拟券商网络交易安全指引，预料最快本季展开谘询。