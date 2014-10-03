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亚洲 | 2014年 10月 3日 星期五 08:17 BJT

《香港报摘》--信报10月3日

* 要闻版头条：

--数以万计市民连续第五天自发占据金钟、湾仔、铜锣湾、旺角、尖沙咀等主要交通要道，要求争取民主，政府昨晚首次回应见面诉求。特首梁振英表示，委托政务司司长林郑月娥短期内与学联代表对话，讨论政改；但他强调不会辞职，又指警方在过去数天以最大容忍看待集会。

* 其他：

--受占中行动持续影响，二手楼市交投疏落，有一至两成业主态度软化，愿意减价沽货，部分业主甚至不惜再接触早前遭拒绝的买家，惜未见成果。不过，市民参观示范单位踊跃，入市意欲仍强。

--澳门经济财政司司长谭伯源预告，9月博彩收入估计将按年下跌12%至13%，是2008年金融海啸以来最大跌幅；但金沙 主席兼行政总裁艾德森却相信，赌场贵宾厅业务未来两个月内可望复苏。

--市场消息指出，计划在港集资约20亿美元的北京汽车，最快本月中进行上市聆讯；据悉，已获四至五位潜在投资者表示有意入飞认购，涉资约占集资额一半。 (完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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