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亚洲 | 2014年 10月 3日 星期五 08:15 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元跌向1.6050

2354GMT

* 英镑/美元跌0.24%，尽管英国建筑业PMI表现不错

* 汇价承压，尤其是欧元兑英镑出现空头回补

* 六日来低位下移，使得20日波林格区间、五日、10日和20日移动均线均朝下

* 下道支撑位为9月低位1.6052，然后是1.6003，此为2013/14年升势的50%回档位

* 纽约盘低位1.6112，以及到期期权执行价1.6200，分别是初步支撑位和阻力位

* 图表：link.reuters.com/haw92w(完)

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