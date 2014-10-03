《汇市简讯》英镑兑美元跌向1.6050

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
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* 英镑/美元跌0.24%，尽管英国建筑业PMI表现不错
* 汇价承压，尤其是欧元兑英镑出现空头回补
* 六日来低位下移，使得20日波林格区间、五日、10日和20日移动均线均朝下
* 下道支撑位为9月低位1.6052，然后是1.6003，此为2013/14年升势的50%回档位
* 纽约盘低位1.6112，以及到期期权执行价1.6200，分别是初步支撑位和阻力位
* 图表：link.reuters.com/haw92w(完)
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路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透香港4月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，正在草拟券商网络交易安全指引，预料最快本季展开谘询。