澳门经济：赌场员工计划周五早退，劳工争端令博彩业者雪上加霜

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透香港10月3日 - 澳门一位工会领导人表示，当地数百博彩业员工计划周五早退，要求加薪和改善福利。博彩业者遭遇一波波劳工争端的同时也面临营收不断下滑。
发起近期劳工抗议活动的Forefront of Macau Gaming组织者之一Wu Jian表示，主要赌场美高梅中国 的发牌员(dealer)计划周五午间休病假。美高梅中国是美国MGM 旗下的合营分公司。
Wu并未透露抗议将持续多久。无法立即联系到美高梅中国对此事置评。
一个月前，赌王何鸿燊旗下澳博控股 约1,000名发牌员故意迟到并拒绝加班，以表达对薪水和福利的抗议。
劳工争端让澳门35家博彩业者雪上加霜。由于中国政府持续两年的反腐行动，导致大陆富有的赌客流失，这些赌场正面临营收不断下滑。
分析师预计，澳门博彩业收入今年至多增长1-3%，将创下史上最差成绩。(完) (编译 朱晓军；审校 戴素萍)
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透香港4月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，正在草拟券商网络交易安全指引，预料最快本季展开谘询。