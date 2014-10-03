国际油市：NYMEX原油期货守稳在91美元上方，因库欣石油库存下降

该合约周四下跌至88.18美元，为2013年4月以来最低日内水平，但之后收复失地，因行业团体Genscape公布9月26日之后四天，库欣库存减少170万桶。

伦敦布兰特11月原油期货 上涨0.19美元，至每桶93.61美元，周四结算价下跌0.74美元，报93.42美元。

周四该合约价格触及2012年6月以来低位91.55美元，受需求疲弱、供应充裕以及沙特阿拉伯不急于减产之担忧加剧的影响。

美国上周初请失业金人数意外下降，显示劳动市场或许变得紧俏。

石油输出国组织(OPEC)部分国家在油价下跌后要求减产，但波斯湾地区核心成员国认为冬季需求将重新提振市场，意味着OPEC要采取共同措施为时尚早。 (完)

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