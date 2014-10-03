国际油市：NYMEX原油期货守稳在91美元上方，因库欣石油库存下降

中港个股：兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
该合约周四下跌至88.18美元，为2013年4月以来最低日内水平，但之后收复失地，因行业团体Genscape公布9月26日之后四天，库欣库存减少170万桶。
伦敦布兰特11月原油期货 上涨0.19美元，至每桶93.61美元，周四结算价下跌0.74美元，报93.42美元。
周四该合约价格触及2012年6月以来低位91.55美元，受需求疲弱、供应充裕以及沙特阿拉伯不急于减产之担忧加剧的影响。
美国上周初请失业金人数意外下降，显示劳动市场或许变得紧俏。
石油输出国组织(OPEC)部分国家在油价下跌后要求减产，但波斯湾地区核心成员国认为冬季需求将重新提振市场，意味着OPEC要采取共同措施为时尚早。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红/陈宗琦/龚芳)
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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