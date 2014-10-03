《香港报摘》--其他报纸重要消息10月3日

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
* 明报：
--为评估占中示威对香港零售股的影响，高盛分析了五家公司，包括莎莎 、六福 、利福国际 、周生生 及周大福 ，其中发现莎莎将受最大打击，周大福则最能应付占中带来的挑战。
* 星岛日报：
--英国金丝雀码头集团（Canary Wharf Group）母公司Songbird Estates公布，以总代价1.535亿英镑，向南丰集团董事长陈慧慧旗下的投资公司Crosby Investment Holdings，出售一座位于伦敦的写字楼，估计年回报率逾5%。
* 苹果日报：
--绿城中国 周三晚下发档案，透露本月8日起全面梳理货源，并于11月全面上调项目价格5%至10%，反映其对后市感乐观。
* 东方日报：
--广汽集团 宣布，与台州湾循环经济产业集聚区管委会正式签订＂广汽吉奥台州基地合作协议＂。基地建设规划分两期，预计总投资约50亿元人民币。
* 文汇报：
--制销《忍者龟》玩具的彩星玩具 ，其执行董事杜树声表示，相关产品维持良好的零售表现，除扩充核心产品如真人版新玩具外，更将推出专为幼童而设的学前玩具，以助巩固公司在美的销售市场，及为打入亚洲市场而铺路。
* 大公报：
--截至今年6月底，香港投资缅甸的总额高达64.5亿美元（约502亿元），成为继内地之后缅甸第二大投资来源。近年在缅甸投资设厂的建滔化工 主席张国荣表示，集团在当地业务颇为理想，若明年该国大选后政局稳定，将考虑加大投资缅甸。
--有市场消息指出，因重组事宜已停牌逾一个月的熔盛重工 ，正加快向能源开采业务进行战略延伸。据称，为配合集团发展，该公司已开始设立能源开采管理团队。（完）
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路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透香港4月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，正在草拟券商网络交易安全指引，预料最快本季展开谘询。