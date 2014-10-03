《香港报摘》--其他报纸重要消息10月3日

* 明报：

--为评估占中示威对香港零售股的影响，高盛分析了五家公司，包括莎莎 、六福 、利福国际 、周生生 及周大福 ，其中发现莎莎将受最大打击，周大福则最能应付占中带来的挑战。

* 星岛日报：

--英国金丝雀码头集团（Canary Wharf Group）母公司Songbird Estates公布，以总代价1.535亿英镑，向南丰集团董事长陈慧慧旗下的投资公司Crosby Investment Holdings，出售一座位于伦敦的写字楼，估计年回报率逾5%。

* 苹果日报：

--绿城中国 周三晚下发档案，透露本月8日起全面梳理货源，并于11月全面上调项目价格5%至10%，反映其对后市感乐观。

* 东方日报：

--广汽集团 宣布，与台州湾循环经济产业集聚区管委会正式签订＂广汽吉奥台州基地合作协议＂。基地建设规划分两期，预计总投资约50亿元人民币。

* 文汇报：

--制销《忍者龟》玩具的彩星玩具 ，其执行董事杜树声表示，相关产品维持良好的零售表现，除扩充核心产品如真人版新玩具外，更将推出专为幼童而设的学前玩具，以助巩固公司在美的销售市场，及为打入亚洲市场而铺路。

* 大公报：

--截至今年6月底，香港投资缅甸的总额高达64.5亿美元（约502亿元），成为继内地之后缅甸第二大投资来源。近年在缅甸投资设厂的建滔化工 主席张国荣表示，集团在当地业务颇为理想，若明年该国大选后政局稳定，将考虑加大投资缅甸。

--有市场消息指出，因重组事宜已停牌逾一个月的熔盛重工 ，正加快向能源开采业务进行战略延伸。据称，为配合集团发展，该公司已开始设立能源开采管理团队。（完）