《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月3日

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
*工商时报：
--为迎娶华南金控 ，第一金 提出两大聘礼，一是双品牌经营；二是强化海外并购、做大市场，希望藉此打动华南金点头同意合并。第一金指出，过去三商银(彰化银行、第一银行、华南银行)常互相联系，加上过往都是省属官股银行，适合度较高。
--银行近年最大增资案，台湾银行申请以资本公积250亿台币转增资案，预计9日生效，台银资本额将提高至950亿台币，成为台湾的银行中资本额第一大。
--外界盛传，由宏达电 操刀的谷歌(Google)新款平板电脑Nexus 9，将在10月中发表，将是宏达电重回代工市场的第一炮。
--主计长石素梅表示，新台币兑美元每贬1元，经济成长(GDP)将增加0.18个百分点，但消费者物价(CPI)会上涨，不过目前经济仍稳定复苏，全年CPI也因国际油价大跌，可望比8月的预测值1.64%再下调。
*经济日报：
--新台币对美元在9月底大幅挫低，合计第三季共贬值5.2角，贬幅约1.73%，期间以美元报价的电子股受惠最深，如鸿海 等，其次为寿险股，概估第三季上市柜企业整体汇兑收益将达200亿台币。
--台湾工作人口快速消失，15-64岁的工作人口在2016年达到1,737万人高峰后，将一路递减。政院拟定〞在职延长、退休活化、弹性工时、推升女力〞四项对策，要让台湾的劳动参与率从目前58%，在2020年要提升至60%。
--第一金控针对海外设点布局的新评估结果出炉。在印尼、泰国、菲律宾三地之间，确定将菲律宾列为首选。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透香港4月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，正在草拟券商网络交易安全指引，预料最快本季展开谘询。