《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月3日

*工商时报：

--为迎娶华南金控 ，第一金 提出两大聘礼，一是双品牌经营；二是强化海外并购、做大市场，希望藉此打动华南金点头同意合并。第一金指出，过去三商银(彰化银行、第一银行、华南银行)常互相联系，加上过往都是省属官股银行，适合度较高。

--银行近年最大增资案，台湾银行申请以资本公积250亿台币转增资案，预计9日生效，台银资本额将提高至950亿台币，成为台湾的银行中资本额第一大。

--外界盛传，由宏达电 操刀的谷歌(Google)新款平板电脑Nexus 9，将在10月中发表，将是宏达电重回代工市场的第一炮。

--主计长石素梅表示，新台币兑美元每贬1元，经济成长(GDP)将增加0.18个百分点，但消费者物价(CPI)会上涨，不过目前经济仍稳定复苏，全年CPI也因国际油价大跌，可望比8月的预测值1.64%再下调。

*经济日报：

--新台币对美元在9月底大幅挫低，合计第三季共贬值5.2角，贬幅约1.73%，期间以美元报价的电子股受惠最深，如鸿海 等，其次为寿险股，概估第三季上市柜企业整体汇兑收益将达200亿台币。

--台湾工作人口快速消失，15-64岁的工作人口在2016年达到1,737万人高峰后，将一路递减。政院拟定〞在职延长、退休活化、弹性工时、推升女力〞四项对策，要让台湾的劳动参与率从目前58%，在2020年要提升至60%。

--第一金控针对海外设点布局的新评估结果出炉。在印尼、泰国、菲律宾三地之间，确定将菲律宾列为首选。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。