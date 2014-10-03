美国个股：摩根大通系统近期遭黑，8,300万个账户信息存泄露风险

路透10月2日 - 摩根大通 计算机系统最近被黑客侵入，约8,300万个家庭和小企业账户的户名、地址、电话号码和电子邮件地址可能泄露，成为有史以来最大的数据泄露事件之一。

摩根大通周四披露了之前发现的黑客侵入事件的影响范围，并称没有证据表明客户的账号、密码、用户名、生日或社保号码被窃。

该行还称，没有发现黑客事件相关的“异常的客户欺诈情形”。这次黑客事件导致7,600万个家庭和700万家小企业的联系信息存在泄露风险。

外部安全专家警告指出，这次黑客侵入可能导致犯罪增加，骗子有可能试图用偷得的信息进行各种形式的欺诈行为。

网络安全公司Adallom的副总裁Tal Klein称，这次侵入有可能影响人们对银行和其它公司安全性的信心，大家本以为这些公司做足了防范黑客攻击的工作。

“罪犯有可能真的冒用这8,300万个企业和家庭的身份。这是最大的隐患，”他说。

“目前为止，大家都认为遭侵入的公司都是安全工作很差的公司，但是我们都知道摩根大通有个很好的安全系统，他们在这个领域投入了很多，”他说，“所以我们要认识到，是安全系统本身出了问题。”

而摩根大通仍在其网站上提示客户，他们无需更换密码或账户信息。

摩根大通发言人Patricia Wexler称，该行并未向客户提供信贷监控，因为财务信息、账户数据或个人身份信息都没有泄露。(完) (编译 白云; 审校 朱晓军)