香港社会：政府总部工作员工今天无需返回工作地点，因通道受阻

路透香港10月3日 - 香港政府周五宣布，由于通往添马政府总部的通道受阻，今日政府总部暂停开放，在政府总部工作的员工无需返回工作地点，并应按照所属决策局或部门的应变计划工作。

受到＂占中＂集会影响，金钟一带近日部份主要干道被民众占领，交通瘫痪。而示威者昨日亦一度企图包围政府总部前道路，但被另一些示威者阻止。