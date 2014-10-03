香港社会：政府总部工作员工今天无需返回工作地点，因通道受阻

中港个股：兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透香港10月3日 - 香港政府周五宣布，由于通往添马政府总部的通道受阻，今日政府总部暂停开放，在政府总部工作的员工无需返回工作地点，并应按照所属决策局或部门的应变计划工作。
受到＂占中＂集会影响，金钟一带近日部份主要干道被民众占领，交通瘫痪。而示威者昨日亦一度企图包围政府总部前道路，但被另一些示威者阻止。
行政长官梁振英昨天深夜联同政务司司长林郑月娥召开记者会，称将尽快安排与学生代表会面，讨论政改问题；并指如果有任何示威人士包围甚至冲击占领这类政府大楼、警察总部、行政首长的办公室，或者是警察总部等，后果是严重的。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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