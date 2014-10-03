芝加哥期市：小麦期货受出口需求提振走高，有望实现六周来首次周线上涨

美国农业部报告，最近一周美国小麦出口销售741,038万吨，为两个月高位，亦高于行业预估。

交易商表示，俄罗斯小麦价格因国内市场上涨而劲升，尽管俄国的收成接近纪录高位，这已使其外销数量受到抑制。

Commodity Weather Group表示，本周美国中西部普遍降雨，导致收割速度放缓，大豆与玉米价格因此获得支撑。周三的暴风雨为密苏里州与伊利诺州西部部分地区与带来2-4英寸(5至10公分)的降雨量。

商品经纪商INTL FCStone 将2014年美国玉米产量预估从145.95亿蒲式耳上调至149.58亿蒲式耳，单产预估升至每英亩178.4蒲式耳。

--------------------------------0027GMT-----------------------

合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 483.25 0.50 +0.10% +0.89% 512.14 43

CBOT玉米 323.00 0.25 +0.08% +0.47% 362.42 34

CBOT大豆 925.50 1.00 +0.11% +0.95% 978.12 29

CBOT稻米 $12.58 $0.02 +0.16% -0.51% $12.64 40

美国原油 $91.23 $0.22 +0.24% +0.55% $93.06 42

汇率

欧元/美元 $1.266 -$0.001 -0.05% +0.31%

美元/澳元 0.879 -0.002 -0.20% +0.55%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 白云/陈宗琦；审校 戴素萍/李婷仪)