《台湾重要政经日程》--10月3日

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
===================今日重要政经消息=============================
10/3(五)
--09:00 行政院长江宜桦赴立法院施政质询。
--09:00 立法院院会。
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10/6(一)
--16:10 央行公布9月末外汇存底，上月底为4,230.66亿美元。
10/7(二)
--8:30 主计总处公布9月消费者物价指数(CPI)，上月为年增2.07%。
--16:00 财政部公布9月出口/进口数据，8月出口年增率9.6%。
10/9(四)
--12:20 央行代财政部标售103/15期公债金额预定400亿台币，年期为五年期。
--13:30 台积电 公布9月营收。
10/10(五)
--国庆日金融市场休市一日。
10/20(一)
--16:00 经济部公布9月外销订单，上月年增率为5.2%。
10/22(三)
--08:30 主计总处公布9月季调失业率，上月为3.94%。
10/23(四)
--16:00 经济部公布9月工业生产指数，上月年增率为7.03%。
10/24(五)
--16:10 央行公布9月M2年增率，上月为年增5.64%。
11/4(二)
--12:20 央行代财政部标售103/13期增额公债金额预定350亿台币，年期为10年期。
11/20(四)
--16:10 央行公布第三季经常帐，上季初值为顺差164.7亿美元。
11/21(五)
--12:20 央行代财政部标售103/16期公债金额预定300亿台币，年期为30年期。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。
12/1(一)
--12:20 央行代财政部标售103/13期增额公债金额预定300亿台币，年期为10年期。
12/24(三)
--12:20 央行代财政部标售财103-9期国库券金额预定300亿台币，91天期。
12/26(五)
--12:20 央行代财政部标售财103-10期国库券金额预定350亿台币，182天期。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透香港4月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，正在草拟券商网络交易安全指引，预料最快本季展开谘询。