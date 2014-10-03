全球经济：能源价格下降，表明全球经济正在减弱

**需求萎缩，供应增加**

发达经济体的家庭和企业使用能源越来越讲求效率，而且益发转向可再生能源或其他替代燃料来源，这个情况进一步影响到化石燃料需求。

“讽刺的是，随着全球需求的大饼越来越小，(化石燃料)供应却在增加，”顾问公司China Matters的主管Michal Meidan说。

全球最重要发电原料--煤炭的价格从2011年春季以来已接近腰斩，跌至大多数生产者都在亏钱的水平。

尽管俄国与乌克兰之间关系紧绷，欧洲天然气价格今年仍已下滑超过6%。俄国是欧洲天然气主要供应者，而乌克兰是输往欧洲天然气管道的枢纽。

中国2014年天然气需求增速料将放缓至三年内最慢，2015年料再度下滑，部份归因于其经济放缓。

油市方面，全球最大出口国沙特的一举一动，对决定油价及产量至关重要。

“沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已调降11月运往所有地区的官方售价(OSP)，这可说是个空方讯号...出口亚洲原油又一次降幅最大，是对该地区连续第三度下调。”JBC Energy研究报告称。