全球经济：能源价格下降，表明全球经济正在减弱

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
**需求萎缩，供应增加**
发达经济体的家庭和企业使用能源越来越讲求效率，而且益发转向可再生能源或其他替代燃料来源，这个情况进一步影响到化石燃料需求。
“讽刺的是，随着全球需求的大饼越来越小，(化石燃料)供应却在增加，”顾问公司China Matters的主管Michal Meidan说。
全球最重要发电原料--煤炭的价格从2011年春季以来已接近腰斩，跌至大多数生产者都在亏钱的水平。
尽管俄国与乌克兰之间关系紧绷，欧洲天然气价格今年仍已下滑超过6%。俄国是欧洲天然气主要供应者，而乌克兰是输往欧洲天然气管道的枢纽。
中国2014年天然气需求增速料将放缓至三年内最慢，2015年料再度下滑，部份归因于其经济放缓。
油市方面，全球最大出口国沙特的一举一动，对决定油价及产量至关重要。
“沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已调降11月运往所有地区的官方售价(OSP)，这可说是个空方讯号...出口亚洲原油又一次降幅最大，是对该地区连续第三度下调。”JBC Energy研究报告称。
美元最近的涨势已在欧洲和日本地区缓和了油价下滑，但路透数据显示，油价下跌的速度远远超过欧元/美元、日圆/美元的跌速。(完) (编译 李爽/李婷仪 审校 戴素萍/朱晓军)
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透香港4月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，正在草拟券商网络交易安全指引，预料最快本季展开谘询。