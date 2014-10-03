港报财经评论：沙地求量不求价，油价跌势难止--信报10月3日

沙地求量不求价，油价跌势难止/ 习广思

国际投资环球的大气候，以及香港政改引起的不明朗因素，令港股踏入第四季仍是颠簸不平。过了两天假期，本是政府官员与街头学生们冷静下来、互相沟通的好时机，以求化解困局，可是一直未见出现，诚属可惜。一个地方最重要的是政通人和，这是任何政府的首要任务，团结是港人之福，分化则是下下之策。目前事件未有平息的转机，吾辈投资者宜作好风险管理。社会上的各种争拗，虽然已持续了好几年，但到最近才付诸行动，社会情绪一下间爆发出来。须知道香港的经济经过十年的增长，周期上已经见顶，持续攀升的楼价、工资以至上季开始急升的港元（相对非美元货币），都在削弱香港的国际竞争力；若是信心一失，高处不胜寒的楼市将首当其冲，股市与银行体系难免受到冲击。

欧洲央行行长德拉吉昨晚在议息后公布了未来两年的买债计划，本月下旬将开始购入资产担保债券（covered bond）及在第四季内买入资产抵押证券（asset backed securities），前者为发行人（银行）资产负债表上的负债，若发行人无法偿债，投资者可以取得担保的资产偿还；后者则为表外负债，投资者只有权索取有关证券的抵押资者，而无权追讨银行。央行试图以购入该等证券或债券，向银行注入资金，方便银行再放贷。但购买资产计划的细节公布后，欧股跌幅扩大，特别是西班牙及意大利股市，因为央行讲明会倾斜买BBB-以下的ABS。

换言之，属垃圾级别的希腊及塞浦路斯等会得救；反而西班牙和意大利的ABS被拒诸门外。但希塞的ABS规模细小，令人感到实效不大。昨晚欧盟STOXX50指数便跌了1.66%。两天假期间，在国际金融市场上，最重要的发展是全球最大产油国沙地阿拉伯突然宣布减油价每桶1美元，国际原油期货应声由升转跌，昨天欧洲时段跌穿了90美元，报每桶88.6美元，跌了2.3%。沙地今次削价，向市场表明宁可减价刺激需求，也不想减产托价。这位石油输出国组织的大佬，摆明想抢占其他油国的市场，以维持石油收入，看来割价行动将陆逐有来。(B02)

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欧罗倘企1.268可望转势/ 苏子

刚结束的9月份，以收市价计，美汇指数较前一个月飙升达316点子或接近4%，至于9月份的86.22高位则与2010年7月份的86.26高位阻力相若。目前美元的升势可用气势如虹来形容，而市场对美元的极度乐观情绪亦与目前美元的强劲升势非常配合，因此不少投资者均相信，本月美汇指数将会进一步走高并正式升越上述的86.26高位阻力，随后将朝着2009年3月的89.62高位阻力迈进。

最近个多月来美元的强劲升势，成功使不少投资者透过沽出欧罗买入美元的策略而成为美元升值时的赢家。上月欧罗兑美元的走势基本上是由头跌到尾，特别是当上月4日汇价跌破1.30美元心理关口后，由于随后的反弹一直受制于1.30美元心理关口，因此令不少美元看好的投资者均利用欧罗兑美元的1.30美元心理关口，作为美元的重要好淡判别位，采取顺势继续加码建立美元好仓的策略，大手沽出欧罗兑美元。这些顺势入市的美元看好的投资者，当上月最后一个交易日欧罗兑美元急挫至1.2568美元低位时，已经取得非常可观的回报；至于踏入10月份后，欧罗兑美元会否继续破关而下及朝着前年的1.2040美元低位迈进，最重要是还看那些已取得非常可观利润的投资者会否开始计数平仓，或是待欧罗兑美元跌破1.25美元心理关口后，再加码建立欧罗短仓。

10月份为今年第4季的首月开始，不少投资者会重新部署新的策略。因此，倘若本周结束时欧罗兑美元未能继续低收之余，反而更明显在上周的1.268美元收市价以上收市，担心或会触发不少投资者先行获利回吐，使欧罗兑美元在平仓买盘的推波助澜下，短期后市将再次挑战1.30美元这个异常触目的好淡判别位。因此，今天欧罗兑美元的收市价若明显在1.268美元水平以上，投资者便要提防美元近期的强势升势或已暂告一段落。在10月份余下时间里，料美元较大机会回复大型上落市的走势模式，从而改善目前仍然非常超买的技术走势。估计本月一旦美元作出调整，美汇指数可望明显回至上月中旬的83.86低位支持。(B12)

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